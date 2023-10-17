Раскрыты причины появления в Москве рекламы на грани фола

Причины появления в Москве рекламы на грани фола в беседе с «Мослентой» раскрыла руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлия Солодовникова.

По словам собеседницы, застройщики до сих пор любят использовать в недвижимости рекламу, эксплуатирующую тему секса и пошлые лозунги, вроде «Вставляет как никто» или «Дешевле, чем снять». При этом визуальная составляющая такой рекламы объективирует женщин, подчеркнула Солодовникова.

Эксперт пояснила, что федеральный закон запрещает рекламировать казино, оружие, интим-услуги. Однако есть и неофициальные запреты, которые зависит от позиции администрации конкретного субъекта или города, отметила собеседница.

Ранее московскую рекламу 1990-х сравнили с киберпанком Токио.