Раскрыты причины возникновения проблем с сервисом в российских отелях

Главные причины возникновения проблем с сервисом в российских отелях раскрыл «Мосленте» руководитель консалтинговой компании в области гостиничного бизнеса и маркетинговых коммуникаций SEA Company Андрей Шемякин. По его словам, их всего две.

«Первая и самая распространенная — персонал не научили, как нужно работать в отеле. В 90 процентах случаев персонал оказывается очень доброжелательным, гостеприимным и трудолюбивым. Есть и другие 10 процентов», — сказал он.

В эти 10 процентов, по его словам, входят люди, которые занимают руководящую должность просто потому, что являются родственниками или друзьями владельца. Однако такие люди не имеют нужного опыта и компетенций, из-за чего подбирают неправильную команду сотрудников.

«Вторая проблема — отсутствие времени у владельца отеля на его управление. Есть много примеров, когда хорошие гостиницы передаются в управление людям, чья цель — выжать максимум, потратить минимум», — добавил специалист.

Шемякин объяснил, что в таком случае бизнес быстро прогорает и отель «высыхает». После этого заработанные на пике популярности деньги приходится вкладывать в благоустройство отеля, чтобы вновь привлечь клиентов. Однако в данном случае, из-за неудовлетворительного сервиса, отель может получить множество отрицательных отзывов еще до того, как его приведут в порядок.

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