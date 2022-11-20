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20:49, 20 ноября 2022
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Названы неочевидные причины проблем в интимной жизни

Названы неочевидные причины проблем в интимной жизни
Фото: Volha Flaxeco / Unsplash

Неочевидные причины проблем в интимной жизни назвал в личном Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

«Если партнеры постоянно спят под одним одеялом, через несколько лет они начинают одинаково пахнуть. Это чувствуется на инстинктивном уровне. Тогда пропадает желание, потому что странно хотеть самого себя или члена семьи», — написал специалист.

Также на уровень либидо негативно влияют просмотр телевизора перед сном, женские истерики, которые видит муж, и храп. Среди более очевидных причин, разрушающих интимную жизнь в паре, Абакумов назвал лишний вес, обезвоживание, жесткие диеты и стресс.

Ранее интим-блогер назвала правила безопасности при знакомстве в сети. Так, первую встречу с интернет-знакомым лучше назначать в общественном месте.

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