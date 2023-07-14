Мясников назвал основные причины развития рака кишечника

Основные причины развития рака кишечника назвал в своем Telegram-канале врач и телеведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников.

По словам доктора, одной из причин возникновения рака кишечника может быть наследственность. Риск особенно возрастает, если проблема была у родителей до 60 лет. В этом случае проводить колоноскопию необходимо не позже 40 лет, подчеркнул врач.

Предвестником онкологии может быть наличие доброкачественных полипов в толстом кишечнике. Специалист отметил, что опасность в первую очередь представляют полипы диаметром более одного сантиметра и так называемые «волосистые» полипы. Наличие таких новообразований повышает развитие рака в три-четыре раза.

Предрасполагают к образованию рака также язвенный колит, болезнь Кронаи диабет, продолжил Мясников.

Медик предупредил, что сейчас рак кишечника все чаще встречается у молодых людей. По данным ВОЗ, в год это заболевание диагностируют у 1,2 миллиона человек, подчеркнул он.

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