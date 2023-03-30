Раскрыты причины весеннего обострения

Врач уточнила, что организму требуется некоторое время на адаптацию, а пока она не произойдет, люди испытывают сложности со сном — им хочется спать днем, и бывает сложно заснуть вечером. Это сказывается на работоспособности и самочувствии в целом. Кроме того, смена сезонов очень значимо может отражаться на самочувствии пациентов с нарушением функции щитовидной железы, особенно тех, кто постоянно принимает препараты. Тут важно сдать анализы и обратиться к врачу за назначением или корректировкой терапии, отметила Малиновская.