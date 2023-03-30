Раскрыты причины весеннего обострения
Врач Малиновская: наиболее остро на наступление весны реагируют пожилые люди и подростки.
Причины весеннего обострения раскрыла в интервью «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Врач уточнила, что среди характерных признаков — перепады настроения, повышенная эмоциональность, сниженная работоспособность, которая сменяется периодами подъема и активности, апатия, сонливость. Кроме того, есть и физические проявления: головные, суставные и мышечные боли, обострения аллергии, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
«Люди, страдающие хроническими заболеваниями, в весенний период часто действительно замечают обострение, но даже те, у кого не диагностированы никакие хронические болезни, отмечают ухудшение состояния. Наиболее остро на наступление реагируют пожилые люди, подростки, а также те, кто обладает так называемой "подвижной психикой" и эмоционально реагирует на многие ситуации»
Ольга Малиновская
Одной из причин обострения весной эксперт назвала изменение гормонального фона, связанное с увеличением продолжительности дня. Такие изменения влияют на выработку мелатонина — гормона, важного для регуляции режима сна и бодрствования.
Врач уточнила, что организму требуется некоторое время на адаптацию, а пока она не произойдет, люди испытывают сложности со сном — им хочется спать днем, и бывает сложно заснуть вечером. Это сказывается на работоспособности и самочувствии в целом. Кроме того, смена сезонов очень значимо может отражаться на самочувствии пациентов с нарушением функции щитовидной железы, особенно тех, кто постоянно принимает препараты. Тут важно сдать анализы и обратиться к врачу за назначением или корректировкой терапии, отметила Малиновская.
Другая распространенная причина, по которой люди не чувствуют себя весной активными, а, наоборот, ощущают дискомфорт, — нехватка витаминов и микроэлементов. В холодное время года далеко не все уделяют достаточно внимания здоровому образу жизни и правильному питанию. Делая упор на сытную и питательную пищу, многие забывают о важности фруктов, овощей, богатых витаминами и клетчаткой. Из-за этого к весне запасы витаминов и микроэлементов в организме оказываются исчерпаны, что сказывается как на эмоциональном, так и физическом состоянии.
«Также на самочувствие влияют изменения погоды, например перепады температуры, характерные для весенних дней. Ситуации, когда ночью температура ниже нуля, а днем вырастает до плюсовых значений, влияют на метеозависимых людей и тех, кто страдает от гипертонии. Они могут испытывать недомогания, головные боли и другие неприятные симптомы»
Важно в этот период регулярно контролировать артериальное давление, чтобы заметить «скачки». Одним из неочевидных признаков гипертонии может быть избыточная раздражительность, подчеркнула собеседника «Мосленты». При обнаружении данного симптома следует сразу же измерить артериальное давление.
Прийти в норму будет проще, если в период, когда весна только начинается, нормализовать сон, соблюдать режим, сделать свое питание более сбалансированным.
Весеннее обострение случается реже и протекает менее остро, если человек не забывает о принципах здорового образа жизни в течение всего года и не пренебрегает необходимой терапией, если она назначена и помогает в достижении ремиссии, заключила Малиновская.
Ранее основные причины обострения хронических заболеваний в весенний период назвала врач-терапевт Елена Попова. По ее словам, ухудшение самочувствия может быть связано с недостатком витаминов в питании.