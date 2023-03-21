Психолог назвала основные причины весенней депрессии

Основные причины появления весенней депрессии в беседе с «Мослентой» назвала старший психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич. По ее словам, подавленное настроение может возникнуть из-за увеличения светового дня и сезонной аллергии.

«Изменение уровня освещенности может повлиять на уровень мелатонина и серотонина в организме — двух химических веществ, ответственных за регулирование настроения и сна», — пояснила специалист.

По ее словам, депрессию может спровоцировать и сезонная аллергия. Долговременные насморк, кашель, затрудненное дыхание вызывают усталость и раздражение.

«Социальная зимняя изоляция может также сказаться на человеке только весной, когда он будет истощен и все ресурсы будут растрачены. Если в период цветения человек не готов радоваться жизни и гулять под солнцем, это еще больше угнетает его, приводит к расстройству психики», — продолжила Наталевич.

Признаками сезонной депрессии являются ухудшение настроения и снижение уровня энергии, чувство усталости и сонливость, потеря интереса к обычным занятиям и увлечениям, изменение аппетита и веса, затруднения с сосредоточением и принятием решений, снижение самооценки и чувство беспомощности, социальная изоляция и снижение социальной активности.

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