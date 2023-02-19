Гепатолог предупредил об опасности одного препарата для печени

Об опасности одного препарата для печени в эфире радиостанции «Говорит Москва» россиян предупредил врач-хирург городской клинической больницы имени Д. Д. Плетнева Дмитрий Монахов. По его словам, речь идет о приеме парацетамола.

«Бесконтрольный прием парацетамола, казалось бы, простое лекарство, доступно в аптеке, можно купить. Но парацетамоловое поражение печени встречается часто. Если провести такую аналогию, то можно бледной поганкой отравиться, а можно парацетамолом», — предостерег специалист.

Кроме того, токсическое поражение печени может произойти и из-за приема БАДов. Монахов порекомендовал обращаться за консультацией к специалисту перед приемом каких-либо пищевых добавок и лекарств.

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