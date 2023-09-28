Врач назвала основные причины выпадения волос

Основные причины выпадения волос назвала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«В одних случаях причиной оказывается щитовидная железа, причем спровоцировать выпадение может как состояние гипотиреоза, так и гипертиреоза. Другая причина — анемия, которая сопровождается низким уровнем гемоглобина, пониженной концентрацией ферритина. В этих ситуациях целесообразно сдать клинический анализ крови, анализ на ферритин, а также комплекс "Обследование щитовидной железы, скрининг"», — рассказала специалист.

Кроме того, волосы могут выпадать из-за нехватки витаминов и микроэлементов, связанной с несбалансированным питанием и увлечением строгими диетами, и плохого кровоснабжения кожи головы, которое может нарушиться из-за постоянного стресса и избыточной выработки гормона кортизола. Выявить эти причины помогут анализы крови для оценки витаминного статуса, а также исследования для определения концентрации кортизола.

Еще одна причина «волосопада» — проблемы в работе печени, которые, впрочем, отражаются и на состоянии всего организма в целом. В том случае, если печень функционирует недостаточно хорошо, ухудшается состояние не только волос, но также кожи и ногтей, подчеркнула специалист.

Выбор терапии зависит от того, что вызвало избыточное выпадение волос. При генетической предрасположенности к алопеции большинство методов оказываются бессильны. В ситуациях, когда причина не в наследственности, помочь могут как медикаменты, так и изменение образа жизни, например, переход на сбалансированное питание, прием препаратов железа, восстановление нормальной функции щитовидной железы.

В большинстве случаев врачи рекомендуют комплексный подход. Важно помнить, что лечения, подходящего для всех случаев выпадения волос, не существует. Причины потери волос могут быть разными, а потому терапия, которая подошла одному пациенту, окажется бесполезной для другого, заключила Малиновская.

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