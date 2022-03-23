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Москвичка рассказала о своем приданом на дагестанской свадьбе

Москвичка рассказала о своем приданом на дагестанской свадьбе
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Бабушкинского района Заира рассказала о необычных вещах в своей квартире и поделилась историей о приданом, полученном на свадьбе, которую праздновали в Дагестане. Интервью с жительницей столицы опубликовала «Мослента».

Одна из комнат в столичной квартире Заиры и ее мужа оформлена тарелками, традиционным декором родного региона хозяйки. «Все кубачинцы разбираются в ценных и редких тарелках. Моя бабушка рассказывала, что среди них встречаются и такие, что одну продашь — машину купишь», — рассказала Заира.

Женщина вспомнила, что на свою свадьбу получила в приданое десять тарелок. Две из них хранятся в московской квартире, остальные — в Махачкале у матери Заиры. Еще одна часть приданого героини интервью — дагестанский ковер, лежащий на полу в одной из комнат.

Ранее вышедшая замуж за москвича дагестанка рассказала о своих отношениях с родителями после свадьбы.

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