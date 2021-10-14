Вышедшая замуж за москвича дагестанка рассказала о конфликте с родителями

Даргинка рассказала, что не говорила своим родителям о том, что встречается с русским, пока тот не сделал ей предложение. «Скажи я раньше, нам вряд ли оставили бы хоть один шанс», — отметила Рабаданова. Героиня интервью вспомнила, что родные всегда думали, что ее избранником станет дагестанец.

Девушка рассказала, что какое-то время мать не разговаривала с ней и семья восприняла ее решение «в штыки». Однако постепенно ситуация наладилась, и сейчас родители даргинки тепло относятся к ее мужу.

Героиня интервью вспомнила, что, когда конфликт решился, ее отец поговорил с ней и заявил, что они с матерью уважают выбор дочери, однако им сложно понять брак с русским из-за разницы поколений. Несмотря на это, родитель заверил Рабаданову, что семья любит ее и не считает ее супруга плохим человеком.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что мусульманин может вступить в брак с иноверкой, если ей близок ислам и она собирается воспитывать детей в традициях, близких супругу.