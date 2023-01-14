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05:25, 14 января 2023
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Россиян предупредили о мошенническом приеме с предложением работы

Россиян предупредили о мошенническом приеме с предложением работы
Фото: Christin Hume / Unsplash

О мошенническом приеме с предложением работы предупредили россиян в Telegram-канале Банка России.

«Важно критически относиться к рассылкам с предложениями о работе — тем более, если потенциальный работодатель заставляет оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи. Предложения "гарантированной работы" — популярный прием мошенников», — говорится в сообщении.

В Центробанке напомнили об опасности раскрытия своих финансовых сведений — данных карты, трехзначного кода с ее обратной стороны и смс-кодов.

По информации ведомства, мошенники все чаще стали притворяться работодателями, особенно в сфере интернет-торговли — на маркетплейсах. Обычно предложение приходит по электронной почте, через смс или мессенджеры. Злоумышленники привлекают своих жертв выгодными условиями работы, например, высокой оплатой труда, неполным рабочим днем и легкими задачами. Затем «менеджеры по подбору персонала» могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона, а якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе предлагают внести вступительный взнос — к примеру, 500 рублей. В результате аферисты получают не только эти деньги, но и личные данные, что увеличивает риск кражи средств со счетов.

Ранее каждый третий россиянин запланировал сменить работу в новом году. В опросе приняли участие 5000 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

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