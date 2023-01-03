Каждый третий россиянин запланировал сменить работу в новом году

Каждый третий россиянин запланировал сменить работу в новом, 2023 году. О этом сообщает сервис Работа.ру, результаты опроса которого есть в распоряжении «Газеты.ру». В опросе приняли участие 5 тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

«54 процента респондентов готовы изменить место трудоустройства, если получат хорошее предложение. Каждый третий россиянин (32 процента) сменит работу в 2023 году в любом случае. Только 14 процентов не планируют менять работу», — говорится в материалах исследования.

При этом, самым желанным показателем на новой работе для 69 процентов опрошенных оказалась зарплата, 45 процентов предпочли бы адекватный коллектив, а 41 процент хотели бы соблюдать баланс между работой и отдыхом. 36 процентов опрошенных пожелали перспектив карьерного роста, а 31 процент россиян на новом месте трудоустройства хотели бы иметь интересные задачи. Еще для 30 процентов самым важным показателем является возможность обучения, а для 28 процентов — гибкий режим работы.

Каждый четвертый опрошенный хотел бы, чтобы офис находится недалеко от дома, а каждый десятый (11 процентов) — чтобы не было дресс-кода. 17 процентов опрошенных предпочли бы на новой работе сменить сферу деятельности.

Из тех, кто рассматривает увольнение с работы в 2023 году, 15 процентов опрошенных планируют обязательно сменить сферу деятельности, 63 процента — только если получат привлекательное предложение. Каждый пятый (21 процент) менять сферу трудоустройства не хотел бы.

86 процентов россиян, которые готовы сменить профессию, уже предпринимают для этог какие-либо действия. 44 процента из них ищут подходящие вакансии, 33 процента — изучают специальности, которые могут подойти, а десять процентов — проходят переподготоку или получают образование по другой профессии. Не планируют менять сферу деятельности 14 процентов опрошенных.

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