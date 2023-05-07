Историк моды Александр Васильев назвал причину приезда Пугачевой в Москву

Причину приезда певицы Аллы Пугачевой в Москву назвал KP.RU историк моды и телеведущий Александр Васильев. Он заявил, что певица очень любила модельера Валентина Юдашкина и не могла не приехать в Россию на прощание с ним.

«Он создал для нее множество костюмов. Она мне лично в коллекцию передала 13 своих концертных платьев, среди них есть и вещи, созданные Юдашкиным. Она очень была с ним дружна. И с ним, и с его женой Мариной», — рассказал Васильев.

Историк моды отметил, что Пугачеву и Юдашкина также объединяла любовь к роскоши и сцене. Васильев напомнил, что модельер жил в «настоящем дворце» в поселке Баковка, а у артистки имеется замок в деревне Грязь. Из-за схожести характеров Пугачева была близка с Юдашкиным, поэтому прилетела проводить его в последний путь, заключил телеведущий.

В субботу, 6 мая, Пугачева прибыла на прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве. Помимо Пугачевой, попрощаться с модельером прибыли звезды шоу-бизнеса Олег Газманов, Сергей Зверев, Стас Михайлов, Надежда Бабкина и другие.

Юдашкин умер на 60-м году жизни. О его смерти стало известно во вторник, 2 мая. Известно, что в последние несколько лет кутюрье проходил лечение. У него диагностировали рак почки и метастазы в голове.