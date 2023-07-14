Приезжие украли скульптуру лошади в Москве и попали на видео

Подозреваемых задержали. Ими оказались мужчины 19 и 27 лет. Возбуждены уголовные дела о краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее мужчина похитил у 68-летней любовницы деньги и золотые украшения в Подмосковье.