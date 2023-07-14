13:03, 14 июля 2023
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Приезжие украли скульптуру лошади в Москве и попали на видео
Двое приезжих украли скульптуру лошади в натуральную величину на юге Москвы.
Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»
Двое приезжих украли скульптуру лошади в натуральную величину на юге Москвы. Видео, зафиксированное камерами видеонаблюдения, опубликовал Telegram-канал МВД «Медиа».
По данным ведомства, кражу арт-объекта на Ореховом бульваре молодые люди совершили из хулиганских побуждений. В этот же день они сожгли чужой мотоцикл, ущерб от их действий составил свыше 196 тысяч рублей.
Подозреваемых задержали. Ими оказались мужчины 19 и 27 лет. Возбуждены уголовные дела о краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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