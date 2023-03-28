В Москве пьяный мигрант пытался совратить подростка в автобусе, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

По имеющейся информации, инцидент произошел в столичном общественном транспорте. Приезжий мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказывал знаки внимания 13-летнему школьнику. Он сел рядом с ребенком, начал показывать ему порнографические материалы со своего телефона, а затем предложил поехать к нему.

Подросток отказался от предложения незнакомца, а дома рассказал о приставаниях своим родителям. Взрослые, в свою очередь, незамедлительно обратилась к полицейским.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого. В настоящий момент его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Ранее педофилу-убийце вынесли приговор в подмосковном Серпухове. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.