Приезжий умер при проверке документов в Москве

48-летний приезжий из ближнего зарубежья умер при проверке документов на севере Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, мужчина с другим приезжим грузчиком отдыхали после рабочего дня на строительстве объекта в проезде Добролюбова. В какой-то момент на площадку приехали оперативники, чтобы проверить у мигрантов документы. Однако их у рабочих не оказалось.

Один из мужчин не смог объяснить полицейским, как ему удалось получить работу без специальных документов. Сообщается, что мужчина сильно перенервничал и почувствовал себя плохо. Его экстренно госпитализировали, в больнице он скончался.

Ранее стало известно, что приезжий сорвался с высоты при попытке сбежать от полиции по простыням.