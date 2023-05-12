Приезжий сорвался с высоты при попытке сбежать от полиции по простыням

При попытке сбежать от полиции по простыням приезжий сорвался с высоты в подмосковных Люберцах, сообщает «МК.RU». Мужчину госпитализировали.

По информации издания, постоянно проживающий в Люберцах 21-летний уроженец Таджикистана неадекватно отреагировал на визит полицейских к нему домой в ночь на четверг, 11 мая. Он увидел правоохранителей в дверной глазок и решил сбежать от них через балкон, используя для спуска с четвертого этажа связанные простыни. Попытка оказалась неудачной.

Ранее сообщалось, что грабитель под видом доставщика цветов обчистил квартиру и сбежал в окно.