13:48, 12 ноября 2022
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Продюсер Пригожин выcказался о вернувшемся в Россию Валерии Меладзе
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» выказался о вернувшемся в Россию певце Валерии Меладзе.
«Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе — гражданин России», — заявил Пригожин.
По его словам, артисты, которые действительно против своей страны, не возвращаются в Россию. А тем, кто хочет продолжить строить карьеру в стране, мешать не стоит, заявил он.
Ранее уехавшие из России звезды шоу-бизнеса поделились совместным фото.