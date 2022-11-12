Продюсер Пригожин выcказался о вернувшемся в Россию Валерии Меладзе

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» выказался о вернувшемся в Россию певце Валерии Меладзе.

«Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе — гражданин России», — заявил Пригожин.

По его словам, артисты, которые действительно против своей страны, не возвращаются в Россию. А тем, кто хочет продолжить строить карьеру в стране, мешать не стоит, заявил он.

Ранее уехавшие из России звезды шоу-бизнеса поделились совместным фото.