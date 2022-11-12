Люди
13:48, 12 ноября 2022
1 мин.

Продюсер Пригожин выcказался о вернувшемся в Россию Валерии Меладзе

Продюсер Пригожин выcказался о вернувшемся в Россию Валерии Меладзе
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» выказался о вернувшемся в Россию певце Валерии Меладзе.

«Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе — гражданин России», — заявил Пригожин.

По его словам, артисты, которые действительно против своей страны, не возвращаются в Россию. А тем, кто хочет продолжить строить карьеру в стране, мешать не стоит, заявил он.

Ранее уехавшие из России звезды шоу-бизнеса поделились совместным фото.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.