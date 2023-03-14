Вильфанд назвал сроки прихода весеннего тепла в Москву

Сроки прихода весеннего тепла в Москву в беседе с «Известиями» назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозу, москвичам стоит ждать настоящей весны только с середины апреля, после полного таяния снега.

«Снег будет сходить еще очень долго: полностью он растает не раньше первой декады апреля», — добавил синоптик.

При этом, по его словам, если бы сейчас в столице не было снега, температура воздуха могла бы быть выше примерно на три градуса. Нынешнюю погоду он объяснил низким атмосферным давлением. Во вторник, 14 марта, оно составило 735,2 миллиметра ртутного столба.

Ранее дату потепления в столичном регионе назвал метеоролог Александр Шувалов. По его прогнозам, весна начнется в Москве уже с 14 марта.