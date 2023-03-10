Названа дата весеннего потепления в столичном регионе

Дату потепления в столичном регионе назвал в личном Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозам, весна начнется в Москве на будущей неделе.

«Начиная со вторника, 14 марта, температура до конца недели уже не опустится ниже нуля. Даже ночью. Дневная же температура сначала приблизится, а потом уверенно перешагнет отметку в плюс 5 градусов. Если бы не такой высокий снежный покров, можно было ожидать и 8, и 10 градусов тепла», — написал синоптик.

Во вторник и среду, 14 и 15 марта, в Москве ожидается небольшой дождь. По словам Шувалова, осадки будут «салютовать началу метеорологической весны».

Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке».