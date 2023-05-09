Россиянин прикурил сигарету от Вечного огня и возмутил пользователей сети

«В стране не без уродов!», «Просто урод», «Люди совсем отупели! Ничего святого», «На 15 суток посадить надо», «Когда ж закончится это стадо? Неужели наказание первой сотни таких же не дало понять остальным?», «Осуждаю», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что школьник взорвал Вечный огонь в подмосковном Можайске. Инцидент попал на видео. Позже школьника поставили на профилактический учет в полицию.