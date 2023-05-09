10:39, 09 мая 2023
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Россиянин прикурил сигарету от Вечного огня и возмутил пользователей сети
В подмосковном Серпухове мужчина прикурил сигарету от Вечного огня.
Кадр: видео Telegram-канал «Что там в Москве?»
Мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в подмосковном Серпухове и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» Поступок россиянина, использовавшего Вечный огонь вместо зажигалки, возмутил пользователей сети.
«В стране не без уродов!», «Просто урод», «Люди совсем отупели! Ничего святого», «На 15 суток посадить надо», «Когда ж закончится это стадо? Неужели наказание первой сотни таких же не дало понять остальным?», «Осуждаю», — прокомментировали юзеры.
Ранее сообщалось, что школьник взорвал Вечный огонь в подмосковном Можайске. Инцидент попал на видео. Позже школьника поставили на профилактический учет в полицию.