Педиатр раскрыл принципы грамотного закаливания детей

Принципы грамотного закаливания детей раскрыл в беседе с «Мослентой» главный внештатный специалист-педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой столичного Депздрава, доктор медицинских наук Исмаил Османов.

«Не стоит отказываться от закаливания ребенка с ранних лет, однако оно не должно быть экстремальным. Одинаково безответственно окунать новорожденного в ледяную воду или прятать его от малейшего дуновения ветерка, закрывая форточки во всей квартире. Кроме того, любое закаливание лучше проводить в комплексе с правильными физическими нагрузками и сбалансированным питанием, калорийность которого будет соответствовать возрасту ребенка», — заявил Османов.

Главное в закаливании — постепенность в его продолжительности и снижении температуры, а также регулярность, подчеркнул педиатр. «И воздушные ванны, и умывание холодной водой — это все элементы закаливания. Дозированный холод — друг иммунитета», — сказал он.

Перед началом закаливания важно убедиться, что ребенок здоров, продолжил собеседник «Мосленты». «Закаливание стоит приостановить на время болезни. Не следует закаливать ребенка принудительно. В данном случае стресс может дать обратный эффект», — предупредил врач.

Ранее Османов назвал возраст наибольшей уязвимости детей для болезней. «Детский организм имеет ряд особенностей, предрасполагающих к высокому риску развития заболеваний. Это так называемые критические периоды развития», — заявил он.