Назван возраст наибольшей уязвимости детей для болезней

Возраст наибольшей уязвимости детей для болезней назвал «Мосленте» главный внештатный специалист педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской Городской клинической больницы имени З. А. Башляевой столичного Депздрава Исмаил Османов.

«Детский организм имеет ряд особенностей, предрасполагающих к высокому риску развития заболеваний. Это так называемые критические периоды развития, когда возрастающий уровень обмена веществ, направленный на обеспечение интенсивного роста, приводит к уменьшению резервов защиты, работающих на сбережение детского организма с момента его рождения. Периоды интенсивного роста ребенка приходятся на возраст первого года, 4–6, 11–12 и 16–17 лет. В эти промежутки дети, вполне вероятно, могут болеть чаще», — сказал врач.

По словам врача, именно к этим периодам особенно важно подготовить ребенка и укрепить его иммунитет. Тогда есть шанс противостоять различным вирусам и бактериям. В первую очередь детям необходимо полноценно и сбалансировано питаться. В младенчестве полезны грудное вскармливание и разнообразный прикорм, согласно возрасту и рекомендациям врача.

«Для детей постарше это кисломолочные продукты, богатые белком и пробиотиками, мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты и злаки. При этом важно ограничивать чрезмерное потребление сахара и соли», — уточнил Османов.

Он также рекомендовал родителям следить и за режимом дня ребенка, обеспечивая ему полноценный и здоровый сон. Это позволит повысить сопротивляемость организма к заболеваниям, в том числе за счет снижения уровня стресса.

Немаловажен для укрепления иммунитета активный образ жизни и прогулки на свежем воздухе. По словам специалиста, младенцам полезен дневной сон в коляске на прогулке, а более взрослым ребятам двухчасовое пребывание на улице в любую погоду.

Врач напомнил о необходимости закаливания ребенка. Он советует позволять ему побыть без одежды при смене подгузника некоторое время, но при условии, что в комнате, где находится малыш, будет достаточно тепло, с года кормить прохладными продуктами, а когда он подрастет, приступать к контрастному душу, начиная со стоп.

Ранее Мясников назвал годовую «норму» случаев ОРВИ у детей. По его словам, ребенок может болеть 8-10 раз в год.