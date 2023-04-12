Раскрыты принципы работы реестра воинского учета и цифровых повесток

Принципы работы реестра воинского учета в связи с его переведением в онлайн-формат и подробную информацию о цифровых повестках раскрыл в одном из Telegram-чатов глава Минцифры Максут Шадаев. Его ответы на вопросы участников публикует «Российская газета».

Он пояснил, что перед специалистами Минцифры стоит задача систематизировать актуальные сведения о состоящих на воинском учете россиянах и перевести их в онлайн-формат. На данный момент точные сроки запуска реестра неизвестны, они будут оглашены после официального принятия закона. По предварительным прогнозам, запуск может быть осуществлен не ранее начала осеннего призыва (в ноябре 2023 года — примечание «Мосленты»).

В личном кабинете «Госуслуг» граждане смогут видеть, в каком военкомате они стоят на учете и имеется ли у них право на отсрочку. При обнаружении недостоверной информации можно будет через портал в режиме онлайн подать документы на исправление ошибки.

Кроме того, в личный кабинет портала будут приходить и повестки. В случае если человек имеет право на отсрочку или вообще не подлежит призыву, например по состоянию здоровья, он может сообщить об этом через портал «Госуслуг» и приложить документы.

Проектом реестра предусматривается и автоматическая постановка на учет в военкомат без очной явки для тех, кто недавно получил гражданство или сменил место жительства.

Ранее Госдума одобрила изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».