Предприниматель перечислила главные принципы успешного руководителя
Предприниматель Галан предложила основателям бизнеса составить «портреты» сотрудников.
Главные принципы успешного руководителя перечислила в беседе с «Мослентой» предприниматель, основатель брендов «Новая Химия» и Galan Анастасия Галан.
«Если театр начинается с вешалки, то растущий бизнес начинается с руководителя и его команды. Почему именно растущий? Потому что только при желании роста для своего дела основатель может вырваться из "операционки" и собрать успешную команду», — отметила специалист.
Первым делом грамотному руководителю нужно четко понять, какие сотрудники ему нужны, составить их «портреты». «Может быть, в вашем бизнесе во главе угла любой должности стоит компетентность. Или же это командность и лояльность, работа с трудными задачами. А может, все перечисленное сразу. При первой встрече с потенциальным сотрудником дайте ему понять, чего именно вы от него ждете, какой результат должна принести его работа», — предложила Галан.
Большое значение имеет четкая формулировка правил работы в коллективе. «Если для вас, как для владельца компании, важно, чтобы команда развивалась и обучалась, пропишите это или озвучьте. Скорость развития сотрудников равна скорости развития компании», — заявила собеседница «Мосленты».
Хорошему начальнику необходимо делиться с командой своими планами: если этого не делать, сотрудники будут продолжать работать по-старому, по хорошо заученной схеме, не пытаясь усовершенствовать свой труд.
Соберите команду, расскажите, какая у вас миссия, какие есть критерии оценки их работы, какие показатели, что вы хотите сделать в ближайшие полгода, год, несколько лет. Поставьте конкретные и осязаемые цели
Грамотному руководителю не стоит бояться принимать в коллектив тех, кто очевидно лучше него разбирается в каких-то отельных вопросах. «Любой собственник в какой-то момент может понять, что ему просто не хватает компетенции, он уперся, он не знает, как решить конкретную задачу. И это абсолютно нормально. В это время должны прийти люди, которые знают и понимают больше», — подчеркнула Галан.
По ее словам, начальнику важно избавиться от убеждения, что он может решить любой вопрос лучше большинства подчиненных. Нужно делегировать. Это даст сотрудникам возможность ощутить свою значимость в коллективе и приучит их к ответственности.
Общее настроение в команде влияет на работу каждого сотрудника в отдельности. Поэтому важно поддерживать боевой дух в коллективе и вовремя выявлять тех, кто оказывает на него противоположное влияние, продолжила собеседница «Мосленты».
«Создавайте корпоративную культуру. Это и атмосфера в коллективе, и выявление сильных сторон каждого сотрудника, и постановка прозрачных целей и задач, и честный разговор с каждым о том, что вам нравится или не нравится. Сюда же можно отнести правила отдыха в компании. К примеру, можно отказаться от употребления алкоголя на корпоративах, а начать регулярно выезжать вместе в спа или на спортивные площадки», — предложила Галан.
Предприниматель добавила, что хорошему руководителю нужно постоянно развивать свои навыки управленца, чтобы сохранять интерес каждого подопечного к работе. «И обязательно развивайте сотрудников, не жалея на это своего времени, проговаривая возможные векторы роста», — сказала она.
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