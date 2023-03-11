Предприниматель перечислила главные принципы успешного руководителя

Главные принципы успешного руководителя перечислила в беседе с «Мослентой» предприниматель, основатель брендов «Новая Химия» и Galan Анастасия Галан.

«Если театр начинается с вешалки, то растущий бизнес начинается с руководителя и его команды. Почему именно растущий? Потому что только при желании роста для своего дела основатель может вырваться из "операционки" и собрать успешную команду», — отметила специалист.

Первым делом грамотному руководителю нужно четко понять, какие сотрудники ему нужны, составить их «портреты». «Может быть, в вашем бизнесе во главе угла любой должности стоит компетентность. Или же это командность и лояльность, работа с трудными задачами. А может, все перечисленное сразу. При первой встрече с потенциальным сотрудником дайте ему понять, чего именно вы от него ждете, какой результат должна принести его работа», — предложила Галан.

Большое значение имеет четкая формулировка правил работы в коллективе. «Если для вас, как для владельца компании, важно, чтобы команда развивалась и обучалась, пропишите это или озвучьте. Скорость развития сотрудников равна скорости развития компании», — заявила собеседница «Мосленты».

Хорошему начальнику необходимо делиться с командой своими планами: если этого не делать, сотрудники будут продолжать работать по-старому, по хорошо заученной схеме, не пытаясь усовершенствовать свой труд.