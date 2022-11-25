Бизнес-коуч перечислила способы манипуляции руководителем его подчиненными

Методы манипуляции руководителем его подчиненными и способы их грамотного пресечения перечислила в беседе с «Мослентой» управляющая косметологической клиники, бизнес-коуч Вера Фишингер.

«Манипуляциями называют неочевидное воздействие на людей с целью удовлетворения личных мотивов. Они могут быть позитивными или разрушительными, приносить пользу или наносить вред. Разумеется, руководя бизнесом, поддаваться на манипуляции подчиненных крайне нежелательно», — заявила Фишингер.

Специалист назвала шесть наиболее распространенных типов манипуляции сотрудников в отношении руководства. «Первый из них — регулярные нарушения, частота и объем которых увеличиваются со временем. Так сотрудник "прощупывает" руководителя, узнает степень границ дозволенного», — рассказала собеседница «Мосленты».

Второй тип — неожиданные перемены: с приходом в компанию сотрудник был активным и собранным, но потом качество его работы ухудшилось, на что есть множество отговорок, заметила Фишингер.

«Третий тип — давление на жалость. Сотрудник не выдает нужный результат, а на критику реагирует жалобами на тяжелые обстоятельства, при этом ситуация не меняется долго», — продолжила бизнес-коуч.

Далее собеседница «Мосленты» упомянула имитацию бурной деятельности (когда человек как будто находится везде и всюду, но реальных результатов его работы нет), отрицательные оценки руководителя, коллег, любых новшеств и текущего порядка, а также провокации, «вбросы» в виде колких шуток или грубых высказываний, после которых сотрудник объясняет, что его не так поняли, делая других виноватыми.

«Обычно манипуляции проявляются постепенно, спустя время. Заметить их сразу не так легко, но все же это возможно», — сказала Фишингер. Для их пресечения подобного порекомендовала руководителям отслеживать свои первые реакции и мысли по поводу высказываний и поступков сотрудника и, заметив тревожные тенденции, как можно быстрее выходить на прямой разговор в формате тет-а-тет.

«Будьте доброжелательны, не ищите причины в характере и не переходите на личности, говорите о конкретных ситуациях и результатах работы. Решая любые сложные вопросы, помните, что руководитель — лучший пример для команды», — посоветовала бизнес-коуч.

Ранее Фишингер назвала правила успешного предпринимателя. «Всех предпринимателей объединяет одно — способ мышления», — заявила она.