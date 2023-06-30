Фитнес-модель из Москвы рассказала об изменениях в жизни после принятия ислама

Об отказе от шумных вечеринок после принятия ислама рассказала «Мосленте» фитнес-модель и блогер из Москвы Арина Вольфсон. Месяц девушка прожила в Дагестане, потом была вынуждена вернуться в столицу, однако лишь на время: вскоре она планирует вернуться в Махачкалу и поступить там в медицинский вуз.

«За этот месяц в моей жизни поменялось буквально все. Начиная с одежды и заканчивая моими внутренними ощущениями, мыслями и целями. Даже мечты и желания изменились. Клубы, тусовки, алкоголь — это уже совсем не то, чего мне хочется. Обильное общение с мужским полом из моей жизни тоже ушло», — рассказала Вольфсон.

По словам блогера, изменилось и отношение к ней окружающих, в том числе мужчин: если раньше в соцсетях ей часто писали пошлости, сегодня она получает в основном сообщения с серьезными намерениями от мужчин.

«Сейчас моя страничка выглядит по-другому, я и сама сильно изменилась внешне. Сейчас для меня в приоритете замужество, мечтаю выйти замуж за мусульманина. Я и раньше мечтала о браке, но сейчас четко поняла, что готова», — заявила собеседница «Мосленты».

Ранее Вольфсон раскрыла способ знакомства с дагестанскими мужчинами.