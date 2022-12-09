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11:45, 09 декабря 2022
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Певица Катя Лель показала фоторобот выходившего с ней на связь пришельца

Певица Катя Лель показала фоторобот выходившего с ней на связь пришельца
Кадр: Первый канал

Фоторобот пришельца, выходившего с ней на связь, показала в шоу «Пусть говорят» на Первом канале певица Катя Лель. По словам артистки, инопланетянина зовут Сен Тит, он биолог и живет на другой стороне Луны.

«У меня забрали зубы после света, который был за окном. Это было в родном Нальчике. Просто исчезли зубы. Только три, причем с корнями. Без боли, без крови. После того как свет исчез, все понимали, что что-то произошло, но пришельцы просто стерли память», — рассказала она.

Лель сообщила, что именно этот инопланетянин украл у нее зубы. По словам исполнительницы, ее контакты с пришельцами начались еще в 16-летнем возрасте и периодически продолжаются.

Ранее Лель высказалась об эмиграции из России. Она заявила, что не собирается переезжать. «Не дождетесь!» — ответила артистка на вопрос журналистов.

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