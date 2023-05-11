Врачи пришили жителю Подмосковья два отпиленных болгаркой пальца

Врачи в Кашире пришили местному жителю два отпиленных болгаркой пальца. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

56-летний россиянин экстренно поступил в Каширскую больницу без безымянного и среднего пальцев на левой руке. Выяснилось, что пострадавший случайно отрезал их шлифовальной машиной.

Пациента госпитализировали в травматологическое отделение. Там ему провели реплантацию потерянных пальцев, которые мужчина привез с собой в банке. «После хирургической обработки ран мы зафиксировали пальцы в функционально выгодном положении при помощи спиц. Затем восстановили сосуды, сшили вены, артерии, тем самым восстановили функции конечности», — рассказал заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов.

Операция прошла успешно. Мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке после реабилитации.

Ранее в Подмосковье провели экстренную операцию мужчине с ножевым ранением сердца. Всего пациент потерял около литра крови.