Мужчине с ножевым ранением сердца провели экстренную операцию в Подмосковье

Мужчину с ножевым ранением сердца спасли врачи Солнечногорской больницы, сообщает Минздрав Московской области. 49-летний пострадавший поступил в медучреждение в тяжелом состоянии, ему провели экстренную операцию.

По данным ведомства, врачи выявили повреждение защитной капсулы сердца — перикарда, оттуда было откачено 300 миллилитров крови. Рана также была обнаружена в проекции левого предсердия. Всего пациент потерял около литра крови.

Операция по спасению жизни мужчины прошла успешно. Медикам удалось остановить кровотечение, после чего они ушили раны. Мужчину уже выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что столичные врачи спасли мужчину с кистой почки размером с баскетбольный мяч.