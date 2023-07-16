Россияне назвали самые раздражающие привычки супругов

Самые раздражающие привычки супругов назвали россияне в опросе сервиса SuperJob. Результаты исследования публикует РБК.

Респондентов обоих полов больше всего раздражает курение второй половинки. Этот вариант выбрали восемь процентов мужчин и 10 процентов женщин. Респонденткам также не нравится, что их супруги храпят (7 процентов), разбрасывают вещи (6) и выпивают (5). Мужчины не любят в своих женах занудство, болтливость, лень и длительное времяпровождение в гаджетах (по 2 процента на каждый вариант ответа).

30 процентов россиян и 19 процентов россиянок перечислили свои варианты раздражающих привычек партнера. Среди них — щелканье суставами, чавканье, хлопанье дверьми, нотации, чрезмерный контроль, опоздания и транжирство.

При этом россияне стали терпимее относиться к поведению супругов. С 2010 года доля женщин, которых ничего не раздражает в своих избранниках, выросла вдвое — с 14 до 30 процентов. Среди мужчин этот показатель вырос с 24 до 37 процентов.

Ранее москвичи раскрыли свое отношение к поцелуям в общественных местах. Выяснилось, что большинство приветствует проявление чувств на публике.