Россияне перечислили свои привычки времен СССР

Признаться в своих советских привычках призвала россиян известная сваха и телеведущая Роза Сябитова.

«Я, как многие мои ровесники, которым за 60 лет, живем привычками советских времен. Делаем по утрам зарядку, едим кашу на завтрак, готовим на обед суп, второе и компот, благодарим за работу каким-то угощением. С тех времен у меня осталось хозяйская смекалка, способность экономить и заниматься тем, что любишь, в любом месте. Например, вязать: и делом занята, и нервы успокаиваешь. Привычка, есть привычка», — рассказала Сябитова в личном Telegram-канале.

Она попросила своих подписчиков тоже рассказать о сохранившихся со времен СССР привычках. «Не врать», «Читать книгу в метро», «Вышивать, но это так редко удается. Тортики сама пеку по советским рецептам, это вкуснее торговых», «И я люблю вязать, но время нахожу только ночью», — поделились фолловеры свахи.

Ранее Сябитова признала наличие у мужчин двойных стандартов.