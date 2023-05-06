Телесваха высказалась о двойных стандартах мужчин

Об особенностях мужской психологии высказалась в своем Telegram-канале известная сваха и телеведущая Роза Сябитова. Она признала наличие у мужчин двойных стандартов и призвала женщин смириться с тем, что мужчины рождаются с убеждением в своем превосходстве.

По словам Сябитовой, представители сильного пола уверены: если они принимают решение оставить семью, это легко объяснить «поиском себя». Однако если долговременные отношения разрывает женщина, к ней часто наблюдается другое отношение — она объявляется «безответственным человеком».

Телеведущая добавила, что новое поколение мужчин отличается от своих предков — оно поддерживает равноправие полов. Но в то же время в молодых мужчинах заложена родовая память, поэтому в чем-то установки отцов и дедов все еще могут проявляться.

«Я не пытаюсь сравнивать, кто из нас лучше или хуже, не пытаюсь говорить о том, справедливо ли такое отношение к женщинам. Я хочу, чтобы женщины реально воспринимали присутствие этого стандарта в нашей жизни», — объяснила Сябитова. По ее мнению, смирение женщин в данном случае поможет им лучше понимать мужчин и строить с ними крепкие отношения.

Ранее Сябитова сравнила мужчин с набором бытовой техники.