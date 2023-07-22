Психолог Долгов назвал главные признаки депрессии

Главные признаки, указывавшие на депрессию, назвал в своем Telegram-канале известный психолог Денис Долгов. В первую очередь это суицидальные мысли, при наличии которых нужно немедленно обратиться к врачу.

«Подавленное настроение длится дольше двух недель. Срок в две недели — один из основных признаков клинической депрессии. Нет ничего, что могло бы поднять настроение», — продолжил он.

Кроме того, из-за болезни становится тяжело работать и держать концентрацию, быстро наступает утомление, повышается самокритика и мучают проблемы со сном. На фоне депрессии, по словам эксперта, также у людей регулярно болит сердце, голова, живот, снижается или исчезает интерес к сексу и еде.

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