Семейный психолог назвала признаки скрытого абьюзера

«Прежде всего, скрытый абьюзер — собственник и ревнивец. Он постоянно контролирует любой шаг своей избранницы, изолируя ее от общества. По его мнению, женщина всегда должна быть в идеальном состоянии и выполнять все его желания», — отметила специалист.

Романив добавила, что абьюзер будет винить всех вокруг, кроме себя — в дискомфорте чаще всего будет виновата именно женщина. При этом, продолжила психолог, такого мужчину очень легко обидеть.