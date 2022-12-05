Доктор Долгов объяснил смысл термина «петля абьюза»

Смысл психологического термина «петля абьюза» в своем Telegram-канале объяснил кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Как и многие явления, абьюзивные отношения имеют циклический характер. Такой цикл называется "петля абьюза"», — рассказал специалист и описал несколько повторяющихся стадий.

По его словам, первая стадия «петли» — спокойствие. Отношения в паре в этот период ровные, с партнером все в порядке, он ведет себя нормально.

На второй стадии возникает напряжение. Происходит что-то, возможно, какая-то незначительная ситуация, которая выводит абьюзера из равновесия. Он начинает ощущать дискомфорт, напряжение, стресс, избавиться от которого старается с помощью другого, высказывая свое недовольство, продолжил психолог.

На третьей стадии эмоции становятся для абьюзера невыносимы, и он выплескивает на жертву свою агрессию. Чаще всего на этом этапе возникают ссоры, насилие при этом может быть как физическим, так и эмоциональным, и часто прекращается только тогда, когда агрессор видит, что жертва чувствует себя хуже, расстраивается и не может справиться, пояснил эксперт.