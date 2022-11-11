Названы признаки безопасности клиник красоты

Признаки безопасности клиник красоты назвала в беседе с «Мослентой» владелица сети клиник косметологии и лазерной эпиляции «Подружки» Ирина Майер. Она подчеркнула, что важно заранее убедиться в добросовестности конкретного места и его работников.

«Беспечность в вопросах эстетической медицины может привести к роковым последствиям. Не стесняйтесь и не ленитесь проверить клинику, прежде чем прибегнуть к серьезному косметологическому вмешательству там», — призвала Майер.

По ее словам, первым делом нужно убедиться, что у медицинского и косметологического оборудования есть регистрационное удостоверение. «Именно регистрационное удостоверение (РУ), не сертификат! Сертификат может быть у кого угодно, а РУ выдают только после тщательной проверки на техническое, клиническое, токсикологическое соответствие стандартам. Такая проверка длится иногда и по три года в лабораториях Минздрава РФ», — рассказала собеседница «Мосленты».

Наличие РУ не только обезопасит клиента, но и послужит гарантией эффективности процедуры, отметила Майер. «Например, если у лазера есть удостоверение, значит, он действительно удаляет волосы. Все приборы, оказывающие значительное воздействие на кожу, все, что удаляет пигментные пятна, морщины и сосуды, делает РФ-лифтинг и так далее, должно иметь РУ. Американский аналог регистрационного удостоверения — FDA», — рассказала она.

Специальное регистрационное удостоверение должно быть и у препаратов, продолжила владелица сети клиник. «Вы должны знать, что вам колют. На емкости обычно есть стикер с названием, указанием партии и номером. Его вклеивают в карту пациента или отдают на руки», — объяснила Майер. Информация о том, что за препарат ввели человеку, очень важна для дальнейших процедур, а также для оказания помощи в случае проблемы, добавила она.

Важно разобраться, имеет ли конкретный человек право на проведение конкретной процедуры, отметила собеседница «Мосленты». «Так, мезотерапию и биоревитализацию может сделать медицинская сестра. Контурная пластика, постановка филлеров, уколы ботокса — прерогатива врача. Врач работает в клинике и непременно с лицензией. На дому, в косметологическом кабинете, уважающий себя специалист с высшим медицинским образованием ничего делать не будет, ведь он знает, что все предусмотреть нельзя, пациенту может понадобиться срочная помощь, а ее окажут только в клинике, аптечки в шкафу явно недостаточно», — пояснила она.

Ранее Майер рассказала об ответственном подходе мужчин к решению вопросов красоты. По ее словам, на приеме у косметолога мужчины часто ведут себя более дисциплинированно, чем женщины.