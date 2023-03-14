Кинолог перечислил признаки идеального района для собаки

Голубев назвал одним из важнейших критериев оценки возможность ежедневно совершать прогулки с собакой по парку. Кинолог подчеркнул, что еще лучше, если в районе будут расположены не просто локальные небольшие скверы и парки, а достаточно крупные лесные массивы. Они дают возможность спрятаться от зноя летом и побегать по снегу вместе с питомцем зимой.