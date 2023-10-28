Раскрыты неочевидные признаки приближения климакса

Нарушение сна признаком приближения климакса назвала в личном Telegram-канале врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

К первым симптомом приближения климакса специалист отнесла задержку менструации сначала на неделю, а потом до двух и более месяцев, сокращение длительности и объема менструации, одинаковую базальную температуру на протяжении цикла. По словам Лебедевой, менструальный переход может начаться за 2-8 лет до климакса.

Об этом также говорят некоторые неочевидные симптомы: нарушение сна, недержание мочи, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей и мышц. Врач также напомнила об известных признаках менопаузы: приливы, снижение либидо, сухость во влагалище, набор веса и невозможность его сбросить, ночная потливость, перепады настроения и депрессия.

Ранее доктор Мясников назвал основную причину набора веса в менопаузу.