19:31, 01 октября 2023
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Доктор Мясников назвал основную причину набора веса в менопаузу
Врач Мясников связал низкий уровень эстрогенов с набором веса.
Фото: Unsplash
Основную причину набора веса в менопаузу в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, с наступлением климакса в женском организме снижается уровень гормонов эстрогенов. «В такой ситуации роль "угасающих" яичников частично берет на себя жировая ткань. Этим объясняется появление лишнего веса у дам в определенном возрасте», — пояснил врач.
Мясников посоветовал женщинам до наступления менопаузы нормализовать вес, так как потом избавиться от лишних килограммов будет гораздо сложнее.
Ранее врач Малиновская назвала основные причины появления отеков.