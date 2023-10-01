Доктор Мясников назвал основную причину набора веса в менопаузу

Основную причину набора веса в менопаузу в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, с наступлением климакса в женском организме снижается уровень гормонов эстрогенов. «В такой ситуации роль "угасающих" яичников частично берет на себя жировая ткань. Этим объясняется появление лишнего веса у дам в определенном возрасте», — пояснил врач.

Мясников посоветовал женщинам до наступления менопаузы нормализовать вес, так как потом избавиться от лишних килограммов будет гораздо сложнее.

Ранее врач Малиновская назвала основные причины появления отеков.