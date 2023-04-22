Названы неочевидные признаки нелюбви к себе
Нейрокоуч Кушалиева назвала семь неочевидных признаков нелюбви к себе.
Семь неочевидных признаков нелюбви к себе назвала в беседе с «Мослентой» нейрокоуч и специалист по работе мозга Бибигуль Кушалиева. А причинами, эксперт назвала низкую самооценку, негативный опыт прошлого, давление окружающих, отсутствие успеха, сравнение с другими людьми.
«Некоторые люди могут испытывать нелюбовь к себе из-за депрессии, повышенной тревожности или расстройств личности. Важно понимать, что нелюбовь к себе может иметь серьезные последствия для физического и психического здоровья, поэтому необходимо работать над этой проблемой. Выявить ее помогут некоторые неочевидные признаки»
Бибигуль Кушалиева
Среди них Кушалиева выделила семь основных:
Избегание заботы о себе, когда люди игнорируют свои потребности и состояние здоровья, а также не следят за внешним видом.
Отказ от возможностей. Люди не используют предоставленных им новых возможностей и вызовов из страха, что у них ничего не получится.
Самокритичность, когда человек постоянно критикует себя за любую ошибку, при это не пытается как-то изменить ситуацию.
Избегание здоровых отношений. Нелюбящие себя люди, отмечает Кушалиева, чаще всего вступают абьюзивные, токсичные отношения.
Зависимость от одобрения других.
Избегание отдыха. Из-за нелюбви к себе человек взваливает на себя слишком много работы и других дел. Это приводит в том числе к токсичной продуктивности, физическому и эмоциональному истощению, проблемам со здоровьем и так далее, подчеркнула специалист.
Отказ от своих желаний и потребностей, что может привести к недостаточной самореализации, препятствующей успеху и счастью в жизни.
«Например, если вы не удовлетворяете свою потребность в любви и принятии, вы можете испытывать чувство одиночества и недостатка внимания, что приведет к более серьезным проблемам. Удовлетворение своих желаний необходимо для того, чтобы вы могли чувствовать себя счастливым, а также для того, чтобы у вас было достаточно ресурсов и энергии, чтобы заботиться о других людях и их потребностях»
При обнаружении этих признаков Кушалиева рекомендует начать работу с психологом, а также изучить стратегии управления стрессом и ухаживания за своим физическим и эмоциональным здоровьем.
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