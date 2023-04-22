Названы неочевидные признаки нелюбви к себе

При обнаружении этих признаков Кушалиева рекомендует начать работу с психологом, а также изучить стратегии управления стрессом и ухаживания за своим физическим и эмоциональным здоровьем.

Ранее три главных симптома эмоционального выгорания на службе назвали россияне в опросе сервиса SuperJob.