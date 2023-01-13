Люди
08:38, 13 января 2023
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Психолог назвал женщинам признаки неудачного партнера для отношений

Психолог назвал женщинам признаки неудачного партнера для отношений
Фото: Travis Grossen / Unsplash

Признаки неудачного партнером для построения романтических отношений назвал «Мосленте» психолог-сексолог Павел Раков. По его словам, в среднем у 70 процентов мужчин завышенная самооценка, из-за чего «скатиться» в деструктивную модель поведения ему достаточно просто.

«Прежде всего нужно быть начеку, если мужчина флиртует с другими женщинами при вас и разбрасывается комплиментами, зачастую преувеличенными и напыщенными. Такие люди еще любят придумывать какое-то прозвище, чтобы не называть женщину по имени», — объяснил он.

Эксперт добавил, что «бабника» можно распознать и по поведению: часто они опаздывают и не выполняют элементарных обещаний, избегают разговоров о будущем и вообще любого планирования. Неподходящие для построения серьезных отношений мужчины стремятся к близости на первом свидании и часто уходят от прямых вопросов, отшучиваясь, уточнил Раков.

«Еще больше стоит насторожиться в случае, когда вы слышите от мужчины подобные фразы: "Не надевай это!", "Где и с кем ты была?", "Ты со мной ради денег!", "Ты никому не нужна". Эти фразы могут исходить лишь от тирана и незаинтересованного в вас человека», — заявил он.

Ранее факторы, чаще всего мешающие женщине выйти замуж, назвала психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Специалист выделила пять главных причин.

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