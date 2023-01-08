Психолог перечислила мешающие выйти замуж факторы

Факторы, чаще всего мешающие женщине выйти замуж, назвала «Мосленте» психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Специалист выделила пять главных причин.

«Первая — деструктивные установки. Это мысли по типу "никогда не выйду замуж" и "одной лучше". Эти установки часто бывают бессознательными, из-за чего тяжелее проработать их, особенно самостоятельно, без помощи психолога. Вторая — объективные проблемы со здоровьем и внешним видом», — сказала она.

На третьем месте психолог выделила эмансипированность современных женщин. Часто это пугает мужчин — рядом с такой женщиной они чувствуют себя ненужными. При этом специалист отмечает, что отношения такая женщина сможет построить, однако до брака они не дойдут.

Кроме того, нередко женщина не может найти себе достойного партнера из-за мужских стереотипов. Например, часто мужчины думают, что после 30 женщина становится скучной. Еще больше осложнить ситуацию могут имеющиеся у нее дети, добавила Лысакова.

«И, наконец, вероятно, еще просто не пришло время. Как ни крути и сколько не прокачивай психику у самых модных коучей, иногда нужно помнить еще одну народную мудрость — "всему свое время"», — заключила психолог.

Ранее рвение некоторых женщин выйти замуж осудила известная телеведущая Елена Летучая.