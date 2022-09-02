Психолог назвала признаки расстройства пищевого поведения у подростка

Признаки расстройства пищевого поведения (РПП) у подростка назвала «Мосленте» эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО», практикующий клинический психолог Арина Миллер. Она отметила, что анорексию, булимию, компульсивное переедание и другие подобные проблемы сложно распознать на ранних стадиях из-за кажущейся «нормальности» симптомов.

Необходимо обратить внимание на регулярность питания ребенка и его отношение к собственному весу. Обеспокоиться стоит, если подросток ограничивает себя в еде, считает калории, боится потолстеть и искаженно воспринимает свой внешний вид. Дети с РПП могут часто взвешиваться, пристально рассматривать себя в зеркале и начать тратить больше времени на сборы по утрам. Их охватывает нездоровый перфекционизм.

К тревожным симптомам, не связанным напрямую с внешним видом, относятся навязчивое изучение диет и внезапный интерес к рецептам и кулинарным шоу. Подросток может начать готовить еду на всю семью, но при этом не есть приготовленное. Некоторые РПП могут сопровождаться регулярным «размазыванием» еды по тарелке или обильным использованием приправ.

«Поведение может быть направлено как на снижение веса (чрезмерные физические упражнения, злоупотребление слабительными средствами или очистительное поведение), так и связано с различными навязчивыми "правилами"», — пояснила Миллер. Чтобы избавиться от расстройства, подростку потребуется поддержка и помощь семьи и близких, а также работа со специалистами.

Ранее клинический психолог Денис Долгов призвал не кормить детей насильно. По его словам, рассказы про «общество чистых тарелок» могут навредить психике ребенка.