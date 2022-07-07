Психолог Долгов призвал не кормить детей насильно

Перестать кормить детей насильно призвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. По его словам, рассказы про «общество чистых тарелок» могут навредить психике ребенка.

«До сих пор многие родители заставляют своих детей доедать все и не позволяют встать из-за стола, пока в тарелках что-то осталось. Перестаньте! Это прямой путь к формированию расстройства пищевого поведения», — написал специалист.

Психолог рассказал, что в любом возрасте следует есть, ориентируясь на чувство голода. «Не садитесь за стол, пока не проголодаетесь, и вставайте из-за стола, как только наелись, даже если в тарелке осталась еда», — посоветовал Долгов.

Если человек трапезничает в компании и не может уйти, как только наелся, он может накрыть тарелку другой тарелкой или салфеткой. Когда еды не видно, избежать переедания становится легче, объяснил врач.

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