Кинолог назвал признаки счастливой собаки
Признаки того, что собака счастлива назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Счастливая собака ориентируется на хозяина, вовремя умеет перенаправить фокус внимания на нужное дело, она с удовольствием играет, знакомится с сородичами, проявляет любознательность, спокойно реагирует на отказы хозяина», — сказал он.
По словам кинолога, счастливое животное живет по правилам и точно знает, когда его кормят, водят гулять и чего точно делать не нужно, чтобы не злить человека. По словам Голубева, такой питомец слушает и ориентируется на хозяина и живет с ним в гармонии.
Другими признаками счастливой собаки специалист назвал умение оставаться одной и контролировать свои эмоции.
Ранее Голубев рассказал о грамотном поведении с принятой на передержку собакой.