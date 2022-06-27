Названы признаки солнечного удара у домашних питомцев

Признаки солнечного удара у домашних питомцев «Мосленте» назвал доцент, кандидат ветеринарных наук, сотрудник кафедры биологии и патологии мелких домашних животных Академии ветеринарии имени Скрябина Владислав Костылев. Он посоветовал хозяевам внимательно следить за своими любимцами в жаркую погоду.

«Прежде всего, признаками теплового или солнечного удара у зверя являются вялость, одышка, учащенное дыхание, бледность слизистых оболочек. Например, у собак и кошек бледнеют язык и конъюнктивы глаз. А еще становится сухой ротовая полость», — рассказал Костылев.

При этих признаках врач посоветовал, по возможности, созвониться с ветеринаром и описать симптомы, чтобы максимально оперативно получить необходимые рекомендации. «Если же такой возможности нет, я бы посоветовал намочить холодной водой полотенца и обложить ими животное. Обязательно давать питье», — сказал собеседник «Мосленты».

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