Кинолог предупредил об опасности кондиционера для собак

Из-за кондиционера собака может простудиться. Об опасности климатического устройства РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Спасаясь от сильной жары, собака непременно захочет лечь в ту комнату, где будет прохладней всего. Попав под холодный воздух, питомец может серьезно простудиться: переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы. Хозяину в этот момент важно следить за любимцем и не допустить переохлаждения», — сообщил специалист.

Он добавил, что животные в отличие от человека не могут заранее подумать о возможности простудиться и уйти в то место, куда не попадает холодный воздух, поэтому за ним должен следить хозяин. Кроме того, нельзя в жару мочить шерсть питомца, так как она начнет преть. Если же собака с мокрой шерстью ляжет под кондиционер, это может привести к воспалению легких или пиелонефриту.

Ранее кинолог назвал правильный способ охлаждения собаки в жару.