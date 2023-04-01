Психолог назвала признаки созависимого человека

Признаки созависимого человека в беседе с «Мослентой» назвала старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Дарья Серебрякова. По ее словам, одним из таких признаков является неспособность выносить одиночество.

«Созависимость — это одна из форм нарушения привязанности. Детский опыт человека формирует его тип привязанности и созависимыми чаще всего становятся люди, пережившие опыт насилия в любом виде, и имеют достаточно низкие стандарты общения», — рассказала эксперт.

Признаками созависимости, по ее словам, можно считать способность длительное время находиться в токсичных негативных отношениях, а также терпеть любые унижения, пьянство, побои, пренебрежение, лишь бы оставаться в отношениях, чувство неполноценности без другого человека, тенденцию быстро уходить в слияние и низкую самооценку.

Кроме того, созависимый человек пытается постоянно контролировать своего партнера, у него отсутствуют понимание своих и чужих межличностных границ, отметила Серебрякова.

Ранее психолог назвал главные качества партнера для долгосрочных отношений.