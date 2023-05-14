Ксения Бородина назвала признаки «женщины-терпилы»

Основные признаки «женщины-терпилы» в своем Telegram-канале назвала известная телеведущая Ксения Бородина. По ее мнению, такие женщины живут не для себя, а только для мужа и детей.

«Она, может, уже давно не любит, не хочет с ним спать, нет радости и счастья, но у нее нет силы воли и смелости все это закончить, ее собственные комплексы и неуверенность в себе не позволят ей это оборвать», — написала она.

Блогер считает, что «женщина-терпила» боится остаться одна и быть никому ненужной, из-за чего терпит недолжное к ней отношение. Кроме того, она живет воспоминаниями о счастливой прошлой жизни с любимым и верит, что в будущем все наладится. «Нет, милая, по-другому не будет! Все только в твоих руках! Здесь и сейчас!» — заключила телеведущая.

Ранее Бородина впервые назвала причину развода с экс-супругом Курбаном Омаровым.